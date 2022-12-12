انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 198 ريالاً

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، الموافق 12 من ديسمبر 2022، انخفاضا طفيفا عن أسعار أمس ، حيث سجل عيار 24 نحو 216.37 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 198.34 ريال.

عيار 21 يسجل 189.33 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.33 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.28 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.22 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.19 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6729 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1515ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 216,372 ريال.

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