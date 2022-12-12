الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
البنك المركزي يكشف عن تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية
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البنك المركزي يكشف عن تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية

البنك المركزي يكشف عن تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية

البنك المركزي يكشف عن تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية
١١:٠٠:٠٥ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أُعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع “تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية” لطلب مرئيات العموم.

ودعا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

الرقابة على الوساطة الرقمية التمويلية

وتأتي هذه التعليمات انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على منشآت الوساطة الرقمية التمويلية، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وبيَّن البنك المركزي، أن هذه التعليمات تُعد متفرّعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي، وتهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية، بما يساهم في نمو النشاط واستدامته؛ دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

وأكد أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية ” خلال (15) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه التعليمات.

ويمكن الاطلاع على مشروع التعليمات من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: (من هنا)

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