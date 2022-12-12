«الموارد البشرية»: يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من عمر 18 سنة بهذا الشرط

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المواطنين قال فيه “هل الضمان المطور يقبل الفرد المستقل من عمر 18 سنة؟”.

وأضاف الحساب في رده على الاستفسار: “يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.

وتابع: “في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته، وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.. نسعد بخدمتك”.

كيف يمكن للمطلقة أو الأرملة الاستفادة من الضمان؟

وفي توضيح سابق، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه يمكن للزوجة والمطلقة الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور عبر تقديم طلب استثناء.

جاء ذلك ردًا على سؤال على حسابها بـ”تويتر”، يقول، أريد الاستفسار هل الضمان يشمل أم مواطن أرملة من زوج غير سعودي؟.

وردت الوزارة عليها قائلة: “يمكن لـزوجـة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال، أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور”.

مبلغ الاستحقاق للمستفيد

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبلغ الاستحقاق للمستفيد يتم احتسابه شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد، والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وأوضحت على حساب العناية بالمستفيدين في «تويتر»، أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله أن يتبع هذه الخطوات:

1 – إرفاق المستندات الداعمة.

2 – تقديم شكوى مالية من خلال المنصة.