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لتوفير 2365 منزلاً.. «روشن» تُطْلق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع “العروس” بجدة

لتوفير 2365 منزلاً.. «روشن» تُطْلق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع “العروس” بجدة

لتوفير 2365 منزلاً.. «روشن» تُطْلق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع “العروس” بجدة
١٠:٣٥:٠٢ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية العصرية والمتكاملة، مبيعات المرحلة الأولى من مشروع “العروس” في جدة.

وستوفر المرحلة الأولى من مشروع “العروس”، 2365 منزل مستقل شمال محافظة جدة حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع، وتتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة.

مساكن بمواصفات ومعايير استثنائية

كما سيتم تصميم المجتمعات السكنية وفقًا لمعايير التصميم الرئيسية لـ “روشن”، لتوفير مساكن بمواصفات ومعايير استثنائية، تحدّها مجموعة متنوعة من المرافق المتكاملة والأماكن العامة، التي تتكامل معًا لتشكّل مجتمعات نابضة بالحياة، تُلائم المجتمع السعودي.

وستشمل المجتمعات السكنية في “العروس” شوارع صديقة للمشاة، ومساحات خضراء، ومجموعة متنوعة من المرافق العامة، ومرافق البيع بالتجزئة، والمرافق الرياضية، والترفيهية، التي تعزز من نمط الحياة الصحي والفريد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “روشن ديفيد جروفر، إن مشروع “العروس” يأتي امتدادًا للرؤية المُلهمة والعصرية في “روشن”، حيث سيتمكّن سكان مشروع “العروس” من تجربة طريقة جديدة وفريدة للعيش.

ويأتي إطلاق مبيعات المرحلة الأولى في مشروع “العروس” في جدة، عقب الإطلاق الناجح لمشروع “سدرة” بالرياض، الذي جاء مدعومًا بارتفاع طلب السوق على أحياء “روشن”، المليئة بوسائل الراحة والترفيه التي تدعم أسلوب الحياة المتوازن والمتكامل، حيث زادت عدد الصفقات المُتوَقّعة لحجز الوحدات السكنية في “سدرة”، 30 مرة أثناء مبيعات المرحلة الأولى، التي ضمّت 3048 وحدة سكنية.

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