بالفيديو والصور.. السيول تجري صباح اليوم في شوارع وأحياء محافظات مكة

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مع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة وعدد من مناطق المملكة، جرت السيول والأودية، صباح اليوم، بطريق الجعرانة شمال مكة المكرمة.

أمطار غزيرة وسيول على شمال مكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها المختلفة، وخاصة الأجزاء الشمالية والشرائع وجدة وطريق الجعرانة ووسط النوارية.

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سيول وأمطار غزيرة وصواعق قوية

كما جرت سيول عين شمس مع تساقط أمطار غزيرة وصواعق قوية شرق الجموم شمال منطقة مكة المكرمة، فيما السيول اجتاحت الطريق الخط الأصفر الشرائع، وهطلت بشدة على جدة والعاصمة المقدسة.

جريان سيول طريق الجعرانة شمال مكة

ومع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة وعدد من مناطق المملكة، جرت السيول والأودية، صباح اليوم، بطريق الجعرانة شمال مكة المكرمة.

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هاشتاق «مكه_الان» يتصدر الترند

وبالتزامن مع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، والتي أدت إلى جريان السيول والشعاب على محافظات مختلفة خاصة الأجزاء الشمالية، تصدر هاشتاق «مكه_الان» الترند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في المملكة.

مساجد مكة تُعلن فجر اليوم: «صلوا في رحالكم»

ومع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى جريان السيول، وجّهت مساجد محافظات شمال مكة فجر اليوم نداءً للأهالي والسكان، أن «صلوا في رحالكم».

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إدارة الأزمات: إغلاق الأنفاق احترازيًا بسبب الأمطار

في الوقت نفسه، أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك إغلاقًا للأنفاق احترازيًا نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعيًا الجميع وحفاظًا على سلامتهم إلى استخدام الطرق البديلة، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم

وقال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع خلال الـ 24ساعة القادمة، واعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة السابعة على مناطق مختلفة من المملكة، مضيفًا أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جدًا غرب مكة وجنوب جدة وعلى الليث، وأنها تمتد إلى الطائف ورابغ والقنفذة والباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.

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إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية

وبعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للحالة الجوية على مكة المكرمة، مشيرًا إلى فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون «عن بُعد»، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

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