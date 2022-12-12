الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جمعية “رؤوف” في عرعر تقدم خدماتها إلى 1064 يتيمًا
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جمعية “رؤوف” في عرعر تقدم خدماتها إلى 1064 يتيمًا

جمعية “رؤوف” في عرعر تقدم خدماتها إلى 1064 يتيمًا

جمعية “رؤوف” في عرعر تقدم خدماتها إلى 1064 يتيمًا
٠١:٠٤:٥٣ م، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تأسست جمعية “رؤوف” لرعاية الأيتام بعرعر، في عام 1430 هـ، وتقدم خدماتها إلى 1064 يتيمًا ويتيمة، ينتمون إلى 343  أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 461 من الأيتام الذكور و603 من الإناث، كما يعمل بها 18 موظفًا ومتعاونًا، و238 متطوعًا.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والصحة والسكن والنقدية والكساء.

كما تقدم للأيتام البرامج والخدمات التعليمية، وبرامج التأهيل المهني، وبرامج التوظيف.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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