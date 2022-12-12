اليوم.. إيران تُنفّذ هذا الحكم بمتظاهرٍ بسبب الاحتجاجات

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كشفت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، عن إعدام المتظاهر الشاب مجيد رضا رهنورد على الملأ العام في مدينة «مشهد»، شمال شرقي إيران.

نقل سجينين محكومين بالإعدام لحبس انفرادي

وأفادت وكالة «إرانا» الإيرانية أن سجينين محكومين بالإعدام في مدينة خرم آباد نُقلا إلى زنازين انفرادية لتنفيذ الحكم، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن مزيد من التفاصيل حول هوية واتهامات السجينين.

لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد وصف الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق بقمع المتظاهرين في إيران بأنه خطوة مهمة.

وفاة متظاهر تعرض للتعذيب

وأعلنت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان، وفاة المواطن شهريار عادلي، من سردشت، شمال غربي إيران، جراء شدة الإصابة بعد اعتقاله يوم الخميس 8 دیسمبر، مؤكدة أنه تعرض لتعذيب شديد في معتقل سردشت.

مطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين

وردًا على إعدام الشاب محس شكاري، حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أنه على النظام أن يتخذ مسارًا جديدًا عبر إطلاق سراح جميع المحتجين ومنتقدي الوضع الراهن وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين، قبل فوات الأوان.

نيوزيلندا تفرض عقوبات على 22 مسؤول إيراني

فيما فرضت نيوزيلندا عقوبات على 22 مسؤولاً أمنيًا وعناصر في شرطة الأخلاق ومنعتهم من السفر إلى بلادها، وذلك ردًا على قتل النظام الإيراني للمتظاهرين السلميين.

في الوقت نفسه، طالب «شباب أحياء طهران» في رسالة إلى القادة العسكريين وقوى القمع الإيرانية بالعودة إلى أحضان الشعب قبل أن تلطخ أيديهم بدماء أبناء وطنهم، وأن يعرفوا أنه لا يزال هناك وقت أمامهم للانضمام إلى الشعب.

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