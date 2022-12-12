7 تحذيرات عند التعامل مع الأمطار في مكة وجدة

تواصل – فريق التحرير

مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في العديد من محافظات ومدن المملكة، وخاصة في مكة المكرمة وجدة، صدرت حتى صباح الاثنين، 7 تنبيهات وتحذيرات من الجهات الرسمية كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني.

التحذيرات السبعة عند التعامل مع الأمطار

وتمحورت التحذيرات السبعة حول الآتي:

1-البقاء في مكان آمن.

2-إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه.

3-عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.

4-استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه.

5-الابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.

6-تعليق الدراسة وبالتالي عدم الذهاب للمدارس والبقاء في المنازل.

7-التبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

وفي وقت سابق، اليوم، نبه المركز الوطني للأرصاد، من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

من جانبه، أوضح “إدارة الكوارث” بإمارة مكة، أن هناك إغلاقًا للأنفاق احترازيًا نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعيًا الجميع وحفاظاً على سلامتهم إلى استخدام الطرق البديلة؛ وهي: السلام، والأندلس، والسارية، وطريق الملك عبدالله مع طريق المدينة، وطريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، والجامعة، وطريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وشارع حراء مع طريق الأمير ماجد.

وأهاب بأخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

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