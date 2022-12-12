بالإنفوجراف.. أرقام طوارئ تهمك في حالات الأمطار الشديدة والحوادث

تواصل – فريق التحرير:

تتعرض، اليوم، مكة المكرمة وجدة إلى أمطار شديدة وسيول عنيفة، ويبحث العديد من الأشخاص عن أرقام للتواصل معها في حال وقوع حادث أو مكروه لأحد الأشخاص.

وفيما يلي أرقام مهمة جدًا للتواصل:

1 – طوارئ المملكة (بدون شريحة) 112

2- الدفاع المدني 998

3- الإسعاف 997

4- الشرطة 999

5- حوادث المرور 993

6- أمن الطرق 996

7- الكوارث الطبيعية 966

8- أرصاد 988

9- رقم الطوارئ الموحد 911

10- طوارئ الكهرباء 933

11- وزارة الصحة 937

تعليق الدراسة اليوم

كانت إدارة تعليم جدة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، بمدارس (جدة، رابغ، خليص) بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام سيكون عبر “منصة مدرستي”، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، اليوم الاثنين.

وأوضحت “التعليم” في بيان لها، أن الدوام الدراسي سيكون عن بعد اليوم الاثنين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

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