خبير طقس يتوقع استمرار الحالة المطرية ويكشف خريطة الأمطار المتساقطة

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قال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع خلال الـ 24ساعة القادمة، واعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة السابعة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار غزيرة على غرب مكة وجنوب جدة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جدًا غرب مكة وجنوب جدة وعلى الليث، وأنها تمتد إلى الطائف ورابغ والقنفذة والباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.

أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة وهذه المناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

أمطار غزيرة على جازان والباحة وعسير

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

مساجد مكة تُعلن فجر اليوم: «صلوا في رحالكم»

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية القوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، والتي أدت إلى جريان السيول، حيث وجهت مساجد محافظات شمال مكة فجر اليوم نداءً للأهالي والسكان، أن «صلوا في رحالكم».

إدارة الأزمات: إغلاق الأنفاق احترازيًا بسبب الأمطار

وأكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك إغلاقًا للأنفاق احترازيًا نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعيًا الجميع وحفاظًا على سلامتهم إلى استخدام الطرق البديلة.

تعليق الدراسة الحضورية في مكة وجدة

وبعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للحالة الجوية على مكة المكرمة، مشيرًا إلى فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، أعلنت إدارات تعليم مكة المكرمة وجدة، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية للطلاب، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون «عن بُعد»، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

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بالفيديو.. بسبب جريان السيول مساجد مكة تُعلن فجر اليوم: «صلوا في رحالكم»