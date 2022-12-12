الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه مهم من حساب المواطن: قم بهذه الخطوة فورًا إذا لم يصلك الدعم حتى اليوم
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تنبيه مهم من حساب المواطن: قم بهذه الخطوة فورًا إذا لم يصلك الدعم حتى اليوم

تنبيه مهم من حساب المواطن: قم بهذه الخطوة فورًا إذا لم يصلك الدعم حتى اليوم

تنبيه مهم من حساب المواطن: قم بهذه الخطوة فورًا إذا لم يصلك الدعم حتى اليوم
٠٩:٢٧:٠١ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

دعى برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، أي مستفيد لم يصله الدعم ـ وكانت حالته «مؤهل» ـ أن يرفع طلبًا على “صوتك مسموع”.

جاء ذلك ردًا على أسئلة الكثير من المغردين الذين يستفسرون عن سبب عدم وصول الدعم إليهم.

مراجعة البنك

وقال حساب المواطن في تغريدة تكررت كثيرًا ردًا على الاستفسارات المتشابهة: “تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر، يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.

النشاط التجاري

وفي رد على استفسار آخر، قال حساب المواطن: “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويمكنك الافصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ”.

ونبه حساب المواطن إلى أنه “يتم التحقق من البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء المستند ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل”.

والأحد، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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