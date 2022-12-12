بعد تعليق الدراسة بسبب الأمطار.. 5 فوائد مهمة للطلاب عند التفاعل مع «منصة مدرستي»

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مع استمرار الحالة المطرية وجريان السيول والأودية، وبعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للحالة الجوية على مناطق مختلفة من المملكة خاصة مكة المكرمة، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون «عن بُعد»، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

«تعليم جدة»: تعليق الدراسة الحضورية

وأعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية في مدارس «جدة، رابغ، خليص» ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، موضحة أن الدوام سيكون عبر «منصة مدرستي»، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

منصة «مدرستي» في خدمة الجميع

وفي ظل هذا الوضع الاستثنائي، زاد اهتمام المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والطالبات بمنصة مدرستي، لمتابعة الدروس واستذكار الدروس إلكترونيًا، حيث نشرت وزارة التعليم طريقة متابعة الطلاب لدروسهم، وإعداد المعلمين الدروس والتحضير إلكترونيًا في منصة مدرستي لتكون بديلاً عن التحضير الورقي.

منصة «مدرستي» هي محاكاة للواقع التعليمي

ومنصة «مدرستي» هي عبارة عن محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

أهمية منصة مدرستي

ومن أجل مصلحة الطلاب والمعلمين، اعتمدت وزارة التعليم في المملكة منصَّة مدرستي لتعليم الطلاب عن بعد، عن طريق تحضيرِ المعلمين والمعلمات للدروس بطريقةٍ إلكترونيةٍ، وبذلك تتوفر الكثير من المناهج التعليمية المتطورة، حيث توفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها:

1 – إضافة الواجبات.

2 – إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها.

3 – إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

4 – عقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت.

5 فوائد مهمة للطلاب

وتتيح المنصة العديد من الفوائد للطلاب والطالبات عبر التفاعل معها، ومن ذلك:

1 – التفاعل مع الأقران والمعلمين.

2 – المشاركة عبر ساحات النقاش.

3 – الاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة بكل طالب.

4 – التحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات.

5 – التعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

* طريقة إعداد الدروس بـ منصة مدرستي

ووفق لوزارة التعليم، تشمل خطوات إعداد الدروس بالتفصيل ما يلي عبر منصة مدرستي :

1– بعد الدخول إلى منصة مدرستي.

2 – إدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمعلم.

3 – يتم اختيار الجدول الدراسي من القائمة الرئيسة.

4 – اختيار الحصة المراد تحضريها.

5 – تحديد التاريخ ورقم الحصة ووقتها.

6 – بعدها يتم الضغط على رابط «قم بإعداد الدرس الآن».

مساجد مكة تُعلن فجر اليوم: «صلوا في رحالكم»

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية القوية التي تشهدها منطاق مختلفة من المملكة، والتي أدت إلى جريان السيول، حيث وجهت مساجد محافظات شمال مكة فجر اليوم نداءً للأهالي والسكان، أن «صلوا في رحالكم».

إدارة الأزمات: إغلاق الأنفاق احترازيًا بسبب الأمطار

وأكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك إغلاقًا للأنفاق احترازيًا نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعيًا الجميع وحفاظاً على سلامتهم إلى استخدام الطرق البديلة.

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