هاشتاق «أمطار_جدة» يتصدر التريند.. ومغردون: «نحن في نعم لا يمكن عدها» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#أمطار_جدة” التريند على تويتر، صباح اليوم، في الوقت الذي تستمر فيه الأمطار في الهطول على المدينة وعدة مدن أخرى.

وتم تعطيل الدراسة رسميًا في عدد كبير من المدارس بناء على توصية من المركز الوطني للأرصاد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول المغردون العديد من الفيديوهات التي توثق هطول الأمطار في مناطق متفرقة، معبرين عن أمنيتهم بأن تكون أمطار خير وبركة.

وعبر مغردون عن لحظات خوف شديدة يعيشونها؛ بسبب الرعد والأمطار الشديدة التي وصلت حد السيول في الكثير من الأوقات.

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فيديوهات لأمطار غزيرة ورعد

ونشر أحد المغردين تغريدة تضمنت فيديو للأمطار الغزيرة معلقًا عليها: “يا أهل جدة ترى هذي كاليفورنيا الأمريكية المطر الغزير لايختلف من مكان لمكان خففوا اللوم واستقروا في بيوتكم”.

وقال عبدالله محمد الجدعاني: ”

يقولون مطر الليّل مسره للرُوح، ونحن في نعم لا يمكن عدها وحصرها، مطر وأجواء رائعة وإجازة وصحة وأمن وخيرات، أفلا تستحق الشكر والحمد”.

كان خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، قد توقع استمرار الحالة المطرية السابعة، من مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، مشيرًا إلى تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لشبه غزيرة على مناطق مكة، تشمل مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

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