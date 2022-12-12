مع استمرار الأمطار وجريان السيول.. هاشتاق «مكه_الان» يتصدر الترند

تواصل – فريق التحرير:

بالتزامن مع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، والتي أدت إلى جريان السيول والشعاب على محافظات مختلفة خاصة الأجزاء الشمالية، تصدر هاشتاق «مكه_الان» الترند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في المملكة.

رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع الهاشتاق

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر، بنشر صور ومقاطع فيديو توضح شدة الحالة المطرية على منطقة مكة ومحافظاتها، حيث جرت السيول والأودية بمختلف المدن، وملأت مياه الأمطار الشوارع والميادين، وأغرقت الطرق الرئيسة ما أدى إلى توقف الحركة وتعليق الدراسة.

حالة من الفرح المشوبة بالحذر

عمّت الفرحة بأمطار الخير على الجميع، داعين الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ونماء، محذرين من اشتدادها وضرورة توخي الحذر خاصة عند مخرات السيول والأماكن المنخفضة، والطرق السريعة.

جريان سيول طريق الجعرانة شمال مكة

ومع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة وعدد من مناطق المملكة، جرت السيول والأودية، صباح اليوم، بطريق الجعرانة شمال مكة المكرمة.

مساجد مكة تُعلن فجر اليوم: «صلوا في رحالكم»

مع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى جريان السيول، وجّهت مساجد محافظات شمال مكة فجر اليوم نداءً للأهالي والسكان، أن «صلوا في رحالكم».

إدارة الأزمات: إغلاق الأنفاق احترازيًا بسبب الأمطار

في الوقت نفسه، أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك إغلاقًا للأنفاق احترازيًا نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعيًا الجميع وحفاظًا على سلامتهم إلى استخدام الطرق البديلة؛ وهي:

1 – السلام.

2 – الأندلس.

3 – السارية.

4 – الجامعة.

5 – شارع حراء مع طريق الأمير ماجد.

6 – طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين.

7 – طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة.

8 – طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد.

وأهاب بأخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية

وبعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للحالة الجوية على مكة المكرمة، مشيرًا إلى فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون «عن بُعد»، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

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