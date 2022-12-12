لهذه الأسباب تخسر بعض من تحب عندما تنجح في حياتك العملية

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قال الكاتب عبد العظيم العويد، إنه أحيانًا يتسبب نجاحك في الحياة بفقدك لأشخاص تحبهم لأن نجاحك يثير غيرتهم وحسدهم.

وأوضح في مقال بصحيفة “الجزيرة”، أنه يعيش بيننا أناس يعانون من مشكلات نفسية لا يشعرون بوجودها وهم بحاجة ماسة للعلاج النفسي حتى لا يؤذوا أنفسهم ويضروا غيرهم ويخسروا آخرتهم.

وأشار إلى أن هناك أخطاء تقع في طريقة تفكير بعض الناس تجعلهم يحسدون الآخرين، ومع تعديلها سيتخلصون من الحسد بإذن الله.

الحسد والغيرة

ونصح الجميع قائلاً: “لا تكن ذلك الناقم على من هو أفضل منك منصباً أو علماً أو مكانة اجتماعية، بل كن ذلك الراضي بما تحققه وبما حققته في حياتك من إنجازات، ولا تحتقر عملك ومنزلتك، واعلم أنه لا يوجد إنسان بلا قيمة وليس له تأثير، فكل منا له دوره في الحياة”.

وتابع: “اعترف بأن لكل ذي حق حقه ولا تسخط على الآخرين، فإياك أن تكون من أصحاب العين الضيقة أولئك الذين يظنون أن أرزاق غيرهم تنقص من أرزاقهم، وسعادات غيرهم تأخذ من رصيد سعادتهم، ونجاحات غيرهم تعني فشلهم”.

وأكمل الكاتب: “واعلم بأن لكل إنسان في هذه الحياة رزقه المقدر ودربه المكتوب وقدره المحتوم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأظلم الناس قلباً الذي ينقبض عند فرح غيره، ويضيق صدره باتساع نعمة الله على أخيه، وما طابت حياة بمثل صفاء القلب، ونضارة الطفولة الضاحكة التي تهزج بأغاريد السعادة والصفاء”.

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