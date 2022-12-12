أمطار شديدة على جدة ومكة.. التعليم عن بُعد لطلاب المدارس اليوم

تواصل – فريق التحرير:

علقت إدارتي تعليم جدة ومكة الدراسة، اليوم الاثنين، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين بعد تقارير واردة من المركز الوطني للأرصاد تحذر من أمطار شديدة.

وأعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية في مدارس (جدة، رابغ، خليص) ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، موضحة أن الدوام سيكون عبر “منصة مدرستي”، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

جريان السيول في مكة

وفي مكة المكرمة، تساقطت أمطار غزيرة أدت إلى جريان سيول السر بالحليفة شرق القنفذة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، اليوم الاثنين.

وأوضحت “التعليم” في بيان لها، أن الدوام الدراسي سيكون عن بعد ليوم غد الاثنين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

«صلوا في رحالكم»

وفجر اليوم، وجّهت مساجد محافظات شمال مكة نداءًا للأهالي والسكان، أن «صلوا في رحالكم»، حيث تشهد منطقة مكة حالة مطرية غزيرة في العديد من المحافظات والمدن والأحياء.

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة مكة إغلاق عدد من الأنفاق احترازيًا، وأهاب بالجميع استخدام الطرق البديلة بسبب الحالة المطرية.

كما أعلن المركز إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد احترازيًا، مطالبًا الجميع بضرورة تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها احترازيا واستخدام الطرق البديلة.

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