صباح اليوم.. شاهد جريان سيول طريق الجعرانة شمال مكة المكرمة

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مع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة وعدد من مناطق المملكة، جرت السيول والأودية صباح اليوم بطريق الجعرانة شمال مكة المكرمة.

أمطار غزيرة وسيول على شمال مكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها المختلفة، وخاصة الأجزاء الشمالية وطريق الجعرانة.

مساجد مكة تُعلن فجر اليوم: «صلوا في رحالكم»

مع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى جريان السيول وجهت مساجد محافظات شمال مكة فجر اليوم نداءًا للأهالي والسكان، أن «صلوا في رحالكم».

إدارة الأزمات: إغلاق الأنفاق احترازيًا بسبب الأمطار

في الوقت نفسه، أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك إغلاقًا للأنفاق احترازيًا نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعيًا الجميع وحفاظًا على سلامتهم إلى استخدام الطرق البديلة؛ وهي:

1 – السلام.

2 – الأندلس.

3 – السارية.

4 – الجامعة.

5 – شارع حراء مع طريق الأمير ماجد.

6 – طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين.

7 – طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة.

8 – طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد.

وأهاب بأخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

وكشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تأثير الحالة المطرية بدأ من مساء أمس الأحد ويزداد من صباح اليوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، وذلك بهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول، وتشمل «العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان».

إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية

وبعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للحالة الجوية على مكة المكرمة، مشيرًا إلى فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون «عن بُعد»، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

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