مع استمرار الحالة المطرية.. هاشتاق «جده_الان» يتصدر التريند بالمملكة

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مع استمرار الأمطار الغزيرة وتعليق الدراسة وانتشار الفرق الميدانية لانتشال الأمطار، تصدر هاشتاق “جده_الان” التريند بالمملكة، وسط تحذيرات من تكرار سيناريوهات سيئة سابقة.

وتداول المغردون تحت هاشتاق “جده_الان” العديد من الفيديوهات والصور حول الحالة المطرية في المدينة التي تشهد أمطارًا غزيرة منذ أمس الأحد.

هاشتاق جده_الان

وقال المغرد سليمان الحرازي، في تغريدة على حسابه مرفقة بفيديوهات: “هذه الأمطار لن تجدها إلا في جدة”، بينما قال مغرد آخر، إن “جدة ترد الروح فعلاً بأجوائها الجميلة”، مرفقًا تغريدته بفيديوهات وصور أيضًا.

من جانبه، قال المغرد “عوض زارب” تحت هاشتاق جده_الان: “المطر نزل على الناس وهي تمشي على الكورنيش.. أجواء جميلة. جعلها الله أمطار خير وعافية”.

وكانت إدارة تعليم جدة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية الاثنين، بمدارس (جدة، رابغ، خليص) بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت “تعليم جدة”، أن الدوام سيكون عبر “منصة مدرستي”، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

الفرق الميدانية

فيما باشرت أمانة محافظة جدة من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية؛ إثر صدور تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة، وتستمر حتى الخميس المقبل.

مناطق تشملها الحالة المطرية

وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، والليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان”.

الانتباه لتحذيرات الجهات الرسمية

وأهابت الأمانة بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان آمن، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء؛ منوهة بالتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

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