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تمكنت الهيئة السعودية للمهندسين من ضبط 490 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، خلال حملاتها التفتيشية على عدد من المنشآت الهندسية في مختلف مناطق ومدن المملكة، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

من جهته، قال المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، إن المخالفات تضمنت ما يلي:

1- تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على اعتماد مهني لمزاولة الأعمال الهندسية

2- مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني.

3- انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا لدى الهيئة.

وأضاف أنه تمت إحالة هذه المخالفات إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

حماية القطاع الهندسي

وأضاف أن الفرق الرقابية التابعة للهيئة تقوم بعمل تجاه منظومة حماية القطاع الهندسي في المملكة بشكل مستمر، عبر الزيارات الميدانية التي تستهدف قطاع المكاتب والشركات الهندسية للتأكد من تطبيق نظام المزاولة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بجودة عالية في استمرارية رحلة التحول الرقمي تجاه خدماتها المقدمة، والمرتبطة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك عبر التعاون والتكامل الرقمي المشترك مع الجهات بما يضمن شراكة تقنية تدعم القطاع الهندسي لتوفير أفضل الخدمات والحلول الرقمية.

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