بالفيديو.. بسبب جريان السيول مساجد مكة تُعلن فجر اليوم: «صلوا في رحالكم»

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مع استمرار الحالة المطرية القوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة وعدد من مناطق المملكة، والتي أدت إلى جريان السيول، وجّهت مساجد محافظات شمال مكة فجر اليوم نداءًا للأهالي والسكان، أن «صلوا في رحالكم»، حيث تشهد منطقة مكة حالة مطرية غزيرة في العديد من المحافظات والمدن والأحياء.

استخدام الطرق البديلة بسبب الحالة المطرية

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة مكة إغلاق عدد من الأنفاق احترازيًا، وأهاب بالجميع استخدام الطرق البديلة بسبب الحالة المطرية.

كما أعلن المركز إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد احترازيًا، مطالبًا الجميع بضرورة تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها احترازيا واستخدام الطرق البديلة:

1 – السلام.

2 – الأندلس.

3 – السارية.

4 – طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة.

5 – طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد.

6 – الجامعة.

7 – طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين.

8 – شارع حراء مع طريق الأمير ماجد.

وكشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، خريطة سقوط المطار المتوقعة على مناطق المملكة خاصة منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن تأثيرها بدأ من مساء أمس الأحد ويزداد من صباح اليوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، بهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول، وتشمل «العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان».

إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم

وبعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للحالة الجوية على مكة المكرمة، مشيرًا إلى فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدوام الدراسي سيكون «عن بُعد»، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

خبير طقس يبشر بأمطار متوسطة لغزيرة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة، من مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لشبه غزيرة على مناطق مكة تشمل مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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