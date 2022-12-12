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اكتشاف علاج لنوع فتّاك من سرطان الدم عند الأطفال
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اكتشاف علاج لنوع فتّاك من سرطان الدم عند الأطفال

اكتشاف علاج لنوع فتّاك من سرطان الدم عند الأطفال

اكتشاف علاج لنوع فتّاك من سرطان الدم عند الأطفال
٠٧:٥٦:٠١ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اكتشف أطباء بريطانيون علاجًا مخصصًا لنوع فتّاك من سرطان الدم، هو أكثرها شيوعًا لدى الأطفال، بعدما تعافت أوّل مريضة أُخضعت له.

وقال الباحثون إنه بعد تشخيص إصابة طفلة 13 عامًا بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا التائية عام 2021، خضعت لتجربة سريرية أجريت داخل مستشفى “غرايت أورموند ستريت” للأطفال في لندن، لعلاج جديد يستخدم الخلايا المناعية المعدلة وراثيًا المتأتية من متطوع سليم.

زرع نخاع

وأضافوا أنه في غضون 28 يوماً، كان وضعها مستقراً ما أتاح إخضاعها لعملية زرع نخاع عظمي ثانية لإعادة عمل جهازها المناعي، وبعد ستة أشهر، أصبح وضعها جيداً وعادت إلى منزلها في ليستر وسط إنجلترا مع تلقيها متابعة طبية.

ويطال سرطان الدم الليمفاوي خلايا الجهاز المناعي والخلايا الليمفاوية التائية والبائية التي تقاوم ضد الفيروسات وتحمي الجسم منها.

وأوضح العلماء في بيان أن الطفلة هذه هي أوّل مريضة يُعلن عن اسمها تتلقى الخلايا التائية المعدّلة، ويقضي العلاج بالتحويل الكيميائي لأحرف كود الحمض النووي، وفق صحيفة “البيان”.

وأسهم باحثون في المستشفى وآخرون من جامعة “كوليدج لندن” في تطوير استخدام الخلايا التائية المعدلة لمعالجة سرطان الدم في الخلايا البائية عام 2015.

إلا أنّ الخلايا التائية المصمّمة لمحاربة الخلايا السرطانية انتهى بها الأمر بقتل بعضها أثناء عملية إنتاجها، ما دفع العلماء إلى التفكير في حلول بديلة.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال السرطان سرطان الدم علاج سرطان الدم

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