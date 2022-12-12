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علماء يحددون طريقًا ثالثًا يسلكه كورونا لإصابة البشر
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علماء يحددون طريقًا ثالثًا يسلكه كورونا لإصابة البشر

علماء يحددون طريقًا ثالثًا يسلكه كورونا لإصابة البشر

علماء يحددون طريقًا ثالثًا يسلكه كورونا لإصابة البشر
٠٧:٥٤:١٤ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن طريق ثالث لم يكن معروفًا في السابق يستخدمه فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض «كوفيد – 19»، لعدوى الخلايا البشرية.

وأوضحت الدراسات السابقة أن فيروس كورونا المستجد يدخل الخلايا عبر مسارين مختلفين، ويظهر البحث الجديد الذي يقوده مختبر الدكتورة مارسيلين كوتيه في كلية الطب بجامعة أوتاوا الكندية، طريق دخول ثالثا.

الطريقان المعروفان للإصابة

وتعد أكثر الطرق شيوعًا لإحداث الإصابة هي مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (1ACE) و(2ACE)، اللذان يرتبط بهما البروتين الشوكي الذي يغلف فيروس كورونا (بروتين سبايك).

ويتضمن المدخل الفيروسي الجديد الذي حددته الدراسة، ما يعرف بـ«البروتينات المعدنية»، وهي إنزيمات في الجسم بآلية تحفيزية تتطلب معدنًا، مثل ذرات الزنك، كي تعمل.

تمكن فريق البحث من اكتشاف أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يدخل الخلايا بطريقة تعتمد على البروتين المعدني، ويصف الفريق دور اثنين من البروتينات المعدنية وهما (MMP – 2) (MMP – 9).

ووجد الباحثون أن المتغيرات التي تنجذب نحو البروتينات المعدنية قد تسبب المزيد من الفوضى، حيث أظهرت تجارب الفريق أن بعض المتغيرات تفضل بوضوح البروتينات المعدنية للتنشيط.

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الكلمات الدلالية:
طريقة الإصابة بكورونا فيروس فيروس كورونا كورونا

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