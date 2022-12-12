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احذر.. فنجان القهوة قد يصيبك بنوبة قلبية حادة في هذه الحالة

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احذر.. فنجان القهوة قد يصيبك بنوبة قلبية حادة في هذه الحالة

احذر.. فنجان القهوة قد يصيبك بنوبة قلبية حادة في هذه الحالة

احذر.. فنجان القهوة قد يصيبك بنوبة قلبية حادة في هذه الحالة
٠٧:٢٨:٢٨ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب، أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم للقهوة في إصابتهم بنوبة قلبية حادة وأحيانًا مميتة.

وأوضح أن هناك أشخاصًا يستقبل جسمهم الكافيين بسهولة- فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم، ولكن عند غيرهم “يعالج” الكافيين ببطء وبصورة سيئة في الجهاز الهضمي، حتى إن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين، لذلك لا يمكنهم النوم. أي يجب عليهم التخلي عن تناول مثل هذه المشروبات.

نوبات قلبية

وأشار إلى أن هذا الأمر يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب، لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن أن يسبب نوبة شديدة وأحيانًا قاتلة، وفق “روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة روكسانا باكير، خبيرة التغذية الأمريكية، إن تناول القهوة مع الطعام، يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الدم، ما قد يتسبب في تدمير الجسم.

ونصحت الخبيرة، بتناول القهوة بعد مضي على الأقل 30 دقيقة على تناول وجبة الطعام، لمنع حصول نقص في الحديد بالجسم، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وقالت إنه لا يحبذ تناول القهوة على معدة فارغة، كما أن تناول القهوة قبل ساعة من تناول الطعام يسبب سوء امتصاص الحديد أيضًا.

منع امتصاص الحديد

وأضافت أن أعراض نقص الحديد تكون على شكل شحوب الجلد والضعف وضيق التنفس والدوخة، وسبب ظهور هذه الأعراض هو قلة إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تسبب القهوة تفاقم نقص الحديد في الدم عند تناولها مع وجبة الفطور في الصباح أو الغداء، حيث تحتوي القهوة على مادة البوليفينول (حمض الكلوروجينيك) التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم”.

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