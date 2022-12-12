«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة وهذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

أمطار غزيرة على جازان والباحة وعسير

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

تكوّن السحب الرعدية الممطرة

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والجوف، والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة وبسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي، ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وخفيف الموج على الجزء الشمالي.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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