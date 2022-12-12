العقوبات تتوالى على إيران.. نيوزيلندا تحظر 22 مسؤولا في الحرس الثوري

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فرضت نيوزيلندا عقوبات على 22 مسؤولا إيرانيا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي، وشملت العقوبات النيوزيلندية على مسؤولين إيرانيين أيضا رئيس شرطة الأخلاق.

أستراليا تعاقب كيانات إيرانية

وأعلنت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونج، السبت‭‭ ‬‬أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات “جسيمة”، حسب “العربية”.

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عقوبات أخرى قادمة

وقالت وونج، في بيان، إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، خلال احتجازها في سبتمبر الفائت، وفق رويترز.

كانت منظمة حقوقية كردية، كشفت أن ما لا يقل عن 124 مدنيًا قُتلوا برصاص الأمن الإيراني في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

توثيق أسماء 44 طفلاً قُتلوا في الانتفاضة

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها وثقت أسماء 44 طفلاً قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الانتفاضة في إيران، مشيرة إلى أنه تم ممارسة العنف الشديد على أسر 13 طفلاً من هؤلاء، من قبل النظام الإيراني بالاعتقال والتهديد بالقتل.