البيت الأبيض يهدد باعتقال روسي مفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى

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هددت الولايات المتحدة الأمريكية باعتقال روسي مفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى مع روسيا.

وتفصيلا، أعلنت واشنطن أنها ستعمل على “محاسبة” المواطن الروسي فيكتور بوت، في حال واصل الأخير، بحسب رأيهم، “خط العمل” الذي سلكه في السابق.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع قناة ABC أذيعت الأحد: “نحن مصمّمون على حماية أمننا القومي. إذا قرر بوت العودة إلى مجال عمله السابق، فسنفعل ما هو ضروري لمحاسبته وحماية مصالحنا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في 8 ديسمبر، إعادة الروسي فيكتور بوت إلى روسيا نتيجة اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مبادلته مع لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير.

يذكر أن بوت كان قد اعتقل عام 2008 في بانكوك بناء على أمر قضائي أصدرته محكمة محلية تايلاندية، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

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