الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
البيت الأبيض يهدد باعتقال روسي مفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى
السيارات الكهربائية تسعى لزيادة المدى واللحاق بسيارات الغاز
أمانة محافظة جدة تباشر أعمال سحب تجمعات الأمطار في نطاق 16 بلدية
شاهد.. برق شديد يضيء حي الأجاويد بجدة
وظائف بشركة «تمكين» التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم
«سكودا» تتجه للانسحاب من السوق في الصين

الرئيسية

 /

دولي

 /

البيت الأبيض يهدد باعتقال روسي مفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى

البيت الأبيض يهدد باعتقال روسي مفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى

البيت الأبيض يهدد باعتقال روسي مفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى
٠٣:١١:٣٢ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

هددت الولايات المتحدة الأمريكية باعتقال روسي مفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى مع روسيا.

وتفصيلا، أعلنت واشنطن أنها ستعمل على “محاسبة” المواطن الروسي فيكتور بوت، في حال واصل الأخير، بحسب رأيهم، “خط العمل” الذي سلكه في السابق.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع قناة ABC أذيعت الأحد: “نحن مصمّمون على حماية أمننا القومي. إذا قرر بوت العودة إلى مجال عمله السابق، فسنفعل ما هو ضروري لمحاسبته وحماية مصالحنا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في 8 ديسمبر، إعادة الروسي فيكتور بوت إلى روسيا نتيجة اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مبادلته مع لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير.

يذكر أن بوت كان قد اعتقل عام 2008 في بانكوك بناء على أمر قضائي أصدرته محكمة محلية تايلاندية، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضاً:

سعر النفط وأمريكا والصين وروسيا.. تصريحات هامة لوزير الخارجية

الكلمات الدلالية:
أسرى البيت الأبيض روسيا موسكو

مواد ذات صلة

المزيد
انفجار بمستودع أسلحة تابع لحركة حماس في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان (فيديو)

انفجار بمستودع أسلحة تابع لحركة حماس في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان (فيديو)

١١:٢٠ م، الجمعة، ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
اهتمامات الصحف العالمية الصادرة لهذا اليوم

اهتمامات الصحف العالمية الصادرة لهذا اليوم

٠٦:٠٥ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١١
اكتشاف أناجيل وكتب تنصيرية داخل مساعدات للمسلمين النازحين في الفلبين

اكتشاف أناجيل وكتب تنصيرية داخل مساعدات للمسلمين النازحين في الفلبين

٠٨:٠٩ ص، الأحد، ٠٩ يوليو ٢٠١٧
رواد مواقع التواصل يطيحون باللص صاحب مقطع انتزاع حقيبة امرأة بالقوة

رواد مواقع التواصل يطيحون باللص صاحب مقطع انتزاع حقيبة امرأة بالقوة

١٢:٠٠ م، الخميس، ٠٧ يونيو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *