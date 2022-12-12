السيارات الكهربائية تسعى لزيادة المدى واللحاق بسيارات الغاز

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كشف استطلاع أجرته إرنست ويونغ (EY)، أن 33% من مشتريي السيارات الكهربائية أبدوا قلقهم بشأن المدى الذي يمكن أن تقطعه بشحنة كاملة، باعتباره المانع الأول الذي يجعلهم يحجمون عن شراء السيارات الكهربائية.

تضاعف مدى السيارات الكهربائية

وأفادت بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن متوسط ​​مدى السيارات الكهربائية تضاعف خلال العقد الماضي، وذلك بفضل التحسينات في تكنولوجيا البطاريات.

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تعمل على التطوير بشكل سريع

من المرجح أن تستمر نطاقات السيارات الكهربائية في الزيادة ويمكن أن تتطابق قريبًا مع نظيراتها التي تعمل بالغاز مع طرح صانعي السيارات لنماذج جديدة، حسب “أرقام”.

وبلغ متوسط مدى السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية، بداية من عام 2021 ، 217 ميلاً (349 كم) بشحنة واحدة، وذلك يمثل زيادة بنسبة 44% من 151 ميلاً (243 كم) في عام 2017 وزيادة بنسبة 152% مقارنةً بعقدٍ مضى.

3 عوامل تحدد مدى السيارات الكهربائية

تعتمد نطاقات المركبات الكهربائية على سعة البطارية وكفاءة المحرك، إلا أن النتائج الواقعية يمكن أن تختلف بناءً على عدة عوامل:

– الطقس: في درجات حرارة أقل من 20 فهرنهايت (-6.7 درجة مئوية)، يمكن أن تفقد المركبات الكهربائية حوالي 12% من مداها، وترتفع إلى 41% إذا تم تشغيل نظام التدفئة داخل السيارة.

– ظروف التشغيل: بفضل نظام المكابح المتجددة، توسع المركبات الكهربائية أقصى مدى لها أثناء القيادة في المدينة.

– السرعة: عند القيادة بسرعات عالية، تدور محركات السيارات الكهربائية بشكل أسرع ولكن بمعدل أقل كفاءة. قد يؤدي هذا إلى فقدان النطاق