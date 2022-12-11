شاهد.. برق شديد يضيء حي الأجاويد بجدة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بروق شديدة أضاءت ليل سماء حي الأجاويد بمحافظة جدة.

وظهر خلال المقطع، بروق شديدة وهطول أمطار غزيرة، على حي الأجاويد، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

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