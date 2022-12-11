«سكودا» تتجه للانسحاب من السوق في الصين

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قال الرئيس التنفيذي لشركة سكودا أوتو التشيكية لصناعة السيارات، التابعة لمجموعة فولكسفاجن، إن الشركة تدرس الانسحاب من الصين وستتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن العام المقبل.

دراسة جميع السيناريوهات

وقال كلاوس زيلمر: “المنافسة محتدمة جدا هناك، لذلك سندرس مع شريكنا في المشروع المشترك الصيني كيفية المضي قدما… وإذا أردنا تركيز طاقتنا، فإن الأمر يستحق النظر في جميع السيناريوهات ثم اتخاذ القرار”، حسب “sawtberiut”.

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وقف إنتاج سكودا في الصين

وأوضح رئيس سكودا، أن الشركة يمكن أن تفكر ببساطة في بيع السيارات في الصين بدلا من إنتاجها هناك أيضا، مشيرا إلى أن سكودا تتطلع للتركيز بصورة أكبر حاليا في الهند.

وحسب “رويترز”، قالت فولكسفاجن إن تقييم سكودا باستمرار موقعها في الأسواق، والعمل على التكيف مع التطورات المحلية إجراء عادي، مضيفة: “لا قرارات حتى الآن بشأن تعديلات محتملة في استراتيجيتنا”.

وكانت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين قد توقعت أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3% لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023.

وأضافت أنها تتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تعويض سلبيات تعاني منها البلاد حاليا، مثل ارتفاع إصابات كوفيد-19.