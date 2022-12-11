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وظائف بشركة «تمكين» التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف بشركة «تمكين» التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة «تمكين» التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة «تمكين» التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:٣٩:٢٠ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تمكين للتقنيات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مطور PHP:

المؤهلات والخبرات:
  • الحد الأدنى من الخبرة: +4 سنوات من الخبرة في تطوير التطبيقات أو في مجال مماثل
  • الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  •  يفضل مطور التطبيق المعتمد.
مطور الهاتف (React Native):
المؤهلات والخبرات:
  • الحد الأدنى من الخبرة: +3 سنوات من الخبرة في تطوير الهواتف المحمولة.
  • الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  •  يفضل مطور التطبيق المعتمد.
مطور GoLang:
المؤهلات والخبرات:
  • الحد الأدنى من الخبرة: +4 سنوات من الخبرة في تطوير التطبيقات أو في مجال مماثل.
  • الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  • يفضل مطور التطبيق المعتمد.
مطور الواجهة الأمامية (React JS):
المؤهلات والخبرات:
  • الحد الأدنى من الخبرة: +3 سنوات خبرة في تطوير المواقع الإلكترونية.
  • الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  • يفضل مطور التطبيق المعتمد.
عن تمكين:
  • شركة تمكين للتقنيات هي شركة سعودية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة تكامل القابضة.
  •  تأسست برؤية طموحة في ان تكون الشريك المفضل لتقنية المعلومات لدى القطاع الحكومي.
  • تعمل في شركة تمكين للتقنيات على تمكين عملائنا من القطاع الحكومي في الجانب التقني لنساهم في تفعيل التحول الرقمي لأعمالهم وتحسين الاداء وتعزيز الكفاءة بما يتوافق مع استراتيجية و رؤية المملكة ٢٠٣٠.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي :

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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شركة تمكين فرص وظائف وظائف شاغرة

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