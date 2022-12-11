وظائف بشركة «تمكين» التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة تمكين للتقنيات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مطور PHP:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من الخبرة: +4 سنوات من الخبرة في تطوير التطبيقات أو في مجال مماثل
- الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- يفضل مطور التطبيق المعتمد.
مطور الهاتف (React Native):
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من الخبرة: +3 سنوات من الخبرة في تطوير الهواتف المحمولة.
- الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- يفضل مطور التطبيق المعتمد.
مطور GoLang:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من الخبرة: +4 سنوات من الخبرة في تطوير التطبيقات أو في مجال مماثل.
- الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- يفضل مطور التطبيق المعتمد.
مطور الواجهة الأمامية (React JS):
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من الخبرة: +3 سنوات خبرة في تطوير المواقع الإلكترونية.
- الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- يفضل مطور التطبيق المعتمد.
عن تمكين:
- شركة تمكين للتقنيات هي شركة سعودية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة تكامل القابضة.
- تأسست برؤية طموحة في ان تكون الشريك المفضل لتقنية المعلومات لدى القطاع الحكومي.
- تعمل في شركة تمكين للتقنيات على تمكين عملائنا من القطاع الحكومي في الجانب التقني لنساهم في تفعيل التحول الرقمي لأعمالهم وتحسين الاداء وتعزيز الكفاءة بما يتوافق مع استراتيجية و رؤية المملكة ٢٠٣٠.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي :
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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