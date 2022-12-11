وظائف بشركة «تمكين» التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تمكين للتقنيات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: