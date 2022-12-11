«إدارة الأزمات والكوارث بمكة» يعلن إغلاق عدد من الأنفاق ويهيب بالجميع استخدام الطرق البديلة

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أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة مكة إغلاق عدد من الأنفاق احترازياً، واهاب بالجميع استخدام الطرق البديلة بسبب الحالة المطرية.

وتشهد منطقة مكة حالة مطرية غزيرة في العديد من المحافظات والمدن والأحياء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بالجميع تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها احترازيا واستخدام الطرق البديلة:

•السلام

•الأندلس

•السارية

•طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة

•طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد

•الجامعة

•طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين

•شارع حراء مع طريق الأمير ماجد

كما أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد احترازيًا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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