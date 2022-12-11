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أمانة محافظة جدة تباشر أعمال سحب تجمعات الأمطار في نطاق 16 بلدية

أمانة محافظة جدة تباشر أعمال سحب تجمعات الأمطار في نطاق 16 بلدية

أمانة محافظة جدة تباشر أعمال سحب تجمعات الأمطار في نطاق 16 بلدية
٠٢:٤٣:١٥ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

باشرت أمانة محافظة جدة من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية؛ إثر صدور تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية بدأت اليوم وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة، وتستمر حتى الخميس المقبل.

امانة جدة الامطار - جدة
امانة جدة الامطار – جدة

مناطق تشملها الحالة المطرية 

وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، والليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان”.

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الإنتباه لتحذيرات الجهات الرسمية

وأهابت الأمانة بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان آمن، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء؛ منوهة بالتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

أمطار غزيرة على جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وبروق أضاءت ليل أحياء شمال جدة.

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة وبر ورعد في سماء المحافظة، خلال الساعات الماضية.

جدة تغرق بالامطار - امطار جدة
جدة تغرق بالامطار – امطار جدة
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