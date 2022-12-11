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أمطار غزيرة وبروق تضيء أحياء شمال جدة (فيديو)
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أمطار غزيرة وبروق تضيء أحياء شمال جدة (فيديو)

أمطار غزيرة وبروق تضيء أحياء شمال جدة (فيديو)

أمطار غزيرة وبروق تضيء أحياء شمال جدة (فيديو)
٠١:٤٢:٢١ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وبروق أضاءت ليل أحياء شمال جدة.

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة وبر ورعد في سماء المحافظة، خلال الساعات الماضية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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أمطار غزيرة احياء شمال جدة البرق امطار جدة

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