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جدة الآن.. فيديو يوثق هطول الأمطار بشكل متواصل على أحد الطرقات
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جدة الآن.. فيديو يوثق هطول الأمطار بشكل متواصل على أحد الطرقات

جدة الآن.. فيديو يوثق هطول الأمطار بشكل متواصل على أحد الطرقات

جدة الآن.. فيديو يوثق هطول الأمطار بشكل متواصل على أحد الطرقات
١٢:٢٧:٥٤ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق هطول المطار بشكل متواصل على أحد الطرقات العامة في محافظة جدة، والتي تشهد هطول أمطار غزيرة على أماكن متفرقة.

وأظهر الفيديو هطول الأمطار الغزيرة على طريق عام ما تسبب في تكدش المركبات في بعض الأماكن، وسيرها بحذر نتيجة سقوط الأمطار.

وكان مغردون تداولوا مقاطع لحالة مطرية غزيرة على حي الريان شمال محافظة جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

 

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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