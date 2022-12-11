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هل تتكرر المأساة وتشهد مكة سيول جدة؟.. الأرصاد يوضح
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هل تتكرر المأساة وتشهد مكة سيول جدة؟.. الأرصاد يوضح

هل تتكرر المأساة وتشهد مكة سيول جدة؟.. الأرصاد يوضح

هل تتكرر المأساة وتشهد مكة سيول جدة؟.. الأرصاد يوضح
١٢:١١:١٦ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، على سؤال حول إمكانية تكرار الحالة المطرية والسيول التي شهدتها جدة مؤخرًا، على مكة أو باقي مناطق المملكة، بعد قرارات تعليق الدراسة في منطقة مكة المكرمة.

وقال خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن مجمل الأمطار متوسطة، ولابد من التفريق بين كمية الأمطار التي تسقط، وبين الاستيعاب.

 

وأضاف “القحطاني”، أنه توجد مدن حساسة لا تستوعب كميات الأمطار، على عكس مدن أخرى تستوعب، لأنه يتم القياس بحسب الهاطل المطري وليس كمية الأمطار.

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وأشار “القحطاني”،  أن المركز الوطني للأرصاد معني بما يأتي من السماء، والتعامل على الأرض فهو مسؤولية الجهات المختصة واتخاذها للقرارات.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد حسين القحطاني سيول جدة طقس المملكة مكة المكرمة

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