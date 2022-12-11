بعد انتشار الفيديو.. الإطاحة بمطلق النار في المدينة المنورة

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية، معرضا حياة الآخرين للخطر.

وأوضح بيان نشره الأمن العام على موقع التواصل الاجتماع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لمواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء مستعرضًا بسلاحه ومحدثًا على من الرعب بين البعض.