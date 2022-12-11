الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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بعد انتشار الفيديو.. الإطاحة بمطلق النار في المدينة المنورة

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بعد انتشار الفيديو.. الإطاحة بمطلق النار في المدينة المنورة

بعد انتشار الفيديو.. الإطاحة بمطلق النار في المدينة المنورة

بعد انتشار الفيديو.. الإطاحة بمطلق النار في المدينة المنورة
١١:٣٤:٠٦ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية، معرضا حياة الآخرين للخطر.

وأوضح بيان نشره الأمن العام على موقع التواصل الاجتماع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مواطن بجريمة تصل عقوبتها للسجن 15 عامًا ومليون ريال غرامة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لمواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء مستعرضًا بسلاحه ومحدثًا على من الرعب بين البعض.

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اخبار السعودية اطلاق نار القبض على مواطن شرطة المدينة المنورة

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