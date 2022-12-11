60 % من مرضى «كسل الغدة الدرقية» يكتشفونه فجأة

تواصل – فريق التحرير:

أعد باحثون من مستشفى الملك فيصل، دراسة، أثبتتبأن كثيراً من المصابين بقصور الغدة الدرقية، بنسبة نحو %60، لا يدركون أنهم مصابون به، لأن الأعراض غير واضحة أو غير محددة.

من أكثر الأمراض شيوعا

وأضافت الدراسة التي نشرتها مجلة Advances in therapy أن ترك قصور الغدة الدرقية يعد من أكثر أمراض الغدد الصماء المزمنة شيوعاً، دون تشخيص أو علاج يسبب مضاعفات صحية كثيرة، حسب “القبس”.

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تشابه الأعراض في عدة أمراض

أوضح الدكتور ثامر العيسى استشاري ورئيس وحدة الغدد الصماء والسكر في مستشفى جابر الأحمد أن «أعراض قصور الغدة الدرقية مشابهة لأعراض أمراض أخرى كثيرة، وهذا ما يجعل معظم المصابين بها يكتشفونها مصادفة، على إثر إصابتهم بأمراض أخرى، وخضوعهم للفحوصات الطبية.

أبرز أعراض خمول الغدة الدرقية

1- الكسل والشعور المزمن بالإرهاق والتعب

2 – زيادة مطردة في الوزن وصعوبة خسارته

3 – تساقط الشعر المفرط وجفاف الجلد

4 – غزارة الدورة الشهرية وتأخر الحمل

5 – زيادة ساعات النوم والشعور بالنعاس

6 – التعب بعد الاستيقاظ وتكرار الإمساك.