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التقديم بعد أيام.. وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
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التقديم بعد أيام.. وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

التقديم بعد أيام.. وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

التقديم بعد أيام.. وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
١٢:١٢:٥٦ ص، الإثنين، ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون الخبرات -إن وجدت- تتوافق مع ما هو محدد بطبيعة عمل المهنة، وموضحاً بها بداية ونهاية الخدمة مصدقة من الجهة التي عمل بها وموثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تنويه:

يتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/24هـ الموافق 2022/12/18م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

تفاصيل الوظائف ملف PDF – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فرص عمل وزارة الحرس الوطني وظائف شاغرة

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