عصابات تستهدف مستخدمي تويتر في منطقة الخليج.. نصيحة مهمة للجميع
تواصل – فريق التحرير:
حذر الخبير التقني سالم الحربي من عصابات تستهدف أهل الخليج بزعم توثيق حسابات “تويتر”.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحذر تنتشر حالياً عصابات تستهدف أهل الخليج يدعون أنهم يقومون بتوثيق الحسابات في تويتر بالعلامة الزرقاء بسعر رمزي”.
وأضاف سالم الحربي: “الهدف هو سرقة مبالغ منك وسرقة حسابك في تويتر وبريدك الإكتروني وكل حساب تواصل، مرتبط ببريدك”.
ووجه الحربي نصيحة للجميع بقوله “لا تسلم حسابك لأي جهات غير موثوقة حتى وإن كان لديهم رقم سعودي”.
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الحذر راح تنتشر عصابات تستهدف اهل الخليج يدعون انهم يقومون بتوثيق الحسابات في #تويتر علامه زرقاء بسعر رمزي والهدف هو سرقة مبالغ منك وسرقة حسابك في تويتر وبريدك الاكتروني وكل حساب تواصل.مرتبط ببريدك.لاتسلم حسابك لاي جهات غير موثوقه حتى وان كان لديهم رقم سعودي#مكه_الان #جده_lلان pic.twitter.com/Q8GM5f1kl9
— سالم الحربي (@arnod) December 11, 2022