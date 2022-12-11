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عصابات تستهدف مستخدمي تويتر في منطقة الخليج.. نصيحة مهمة للجميع
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عصابات تستهدف مستخدمي تويتر في منطقة الخليج.. نصيحة مهمة للجميع

عصابات تستهدف مستخدمي تويتر في منطقة الخليج.. نصيحة مهمة للجميع

عصابات تستهدف مستخدمي تويتر في منطقة الخليج.. نصيحة مهمة للجميع
١٠:٢٩:٤٧ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من عصابات تستهدف أهل الخليج بزعم توثيق حسابات “تويتر”.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحذر تنتشر حالياً عصابات تستهدف أهل الخليج يدعون أنهم يقومون بتوثيق الحسابات في تويتر بالعلامة الزرقاء بسعر رمزي”.

وأضاف سالم الحربي: “الهدف هو سرقة مبالغ منك وسرقة حسابك في تويتر وبريدك الإكتروني وكل حساب تواصل، مرتبط ببريدك”.

ووجه الحربي نصيحة للجميع بقوله “لا تسلم حسابك لأي جهات غير موثوقة حتى وإن كان لديهم رقم سعودي”.

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الكلمات الدلالية:
الخليج تويتر حسابات تويتر سالم الحربي هاكرز

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