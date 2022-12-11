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10 شروط.. إلزام المدارس الأجنبية بتعليم تاريخ المملكة ومواد الهوية الوطنية
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10 شروط.. إلزام المدارس الأجنبية بتعليم تاريخ المملكة ومواد الهوية الوطنية

10 شروط.. إلزام المدارس الأجنبية بتعليم تاريخ المملكة ومواد الهوية الوطنية

10 شروط.. إلزام المدارس الأجنبية بتعليم تاريخ المملكة ومواد الهوية الوطنية
١٠:٢٩:٣١ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

اشتمل مشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة، التي وضعها قطاع التعليم والعلوم، على عدة شروط لتنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام وتطبيق معايير الجودة.

وأوضحت اللائحة، أن ذلك يأتي لتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة وإتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة.

الشروط

1- ألزمت اللائحة المدارس الخاصة التي تقدّم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ المملكة وجغرافيتها.

2- تدريس مواد الهوية الوطنية لطلاب المملكة.

3- حصول شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية للمعلم سارية المفعول صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

4-  أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما.

5- يجوز أن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام، ويجب أن يحصل طالب الترخيص على السجل التجاري اللازم لممارسة النشاط.

6-  ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.

7- إذا كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار.

8- أن تكون لديه خبرة سابقة في الخدمات التعليمية.

9- لا بد أن يتضمن الترخيص السماح له بممارسة نشاط وخدمات التعليم.

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10- إذا فقد صاحب المنشأة أحد الشروط المبينة يجوز بعد موافقة الوزارة، أن ينقل حق الترخيص إلى شخص آخر مستوف لها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو نهاية السنة الدراسية.

الكلمات الدلالية:
المدارس الأجنبية الهوية الوطنية تاريخ المملكة وزارة التعليم

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