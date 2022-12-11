مع عودة مشجعي المونديال.. استنفار في بريطانيا خوفًا من فيروس «ميرس»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، حالة التأهب تحسبا لظهور على أنفلونزا الإبل، المعروفة بـ “ميرس” بين مشجعي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المصاحبين له في مونديال 2022 بقطر.

وحثت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الأطباء على البحث عن الأشخاص الذين يعانون من الحمى وصعوبات التنفس.

وتوفي ما يقرب من 1000 شخص بسبب أنفلونزا الأبل – أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) – في السنوات الأخيرة. ويخشى ارتفاع حالات الوفاة بسبب الأعداد الهائلة من المشجعين الذين توافدوا على قطر والذين ربما تعرضوا للإبل.

اقرأ أيضًا:

«وكيل الصحة»: مناعة المصابين سابقا بفيروس «ميرس» لا تحميهم من «كورونا»

ميرس أكثر فتكًا من كوفيد – 19

ويعد (ميرس) أكثر فتكًا بكثير من كوفيد – 19، لأن أكثر من ثلث الأشخاص الذين يصابون به يموتون، مقارنة بأقل من 4 في المائة من المصابين بـ كوفيد – 19.

وتنص مذكرة أرسلتها هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا على ما يلي: “يجب أن ينتبه الأطباء وفرق الصحة العامة على وجه التحديد لإمكانية الإصابة بفيروس كورونا في المسافرين العائدين من كأس العالم”.

مع ذلك، أكدت أن “خطر الإصابة بالعدوى بالنسبة لسكان المملكة المتحدة منخفض للغاية ولكنه قد يكون أعلى لدى أولئك الذين يتعرضون لعوامل خطر محددة داخل المنطقة – مثل الإبل”.

وأضافت: “يمكن الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية عن طريق الاتصال الوثيق بالإبل أو من استهلاك منتجات الإبل، مثل حليب الإبل غير المبستر”.

كما حذرت من “انتقال العدوى من شخص إلى آخر”، وقالت إنه تم بالفعل الإبلاغ عن حالتين في قطر هذا العام، وكلاهما تعرض للإبل.

اقرأ أيضًا:

الصحة: الخفافيش هي المسبب لفيروس كورونا الجديد “ميرس”

2600 حالة وفاة خلال 10 سنوات

وكانت هناك 2600 حالة وفاة بين أبريل 2012 وأكتوبر 2022 في 12 دولة من شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط. من بين هؤلاء، مات 935 شخصًا، أو 36 في المائة من المصابين.

وبعض الذين يصابون به لا تظهر عليهم أعراض ولكن يعاني البعض الآخر من الحمى والسعال وصعوبة التنفس والإسهال والقيء.

يذكر أنه حتى الآن لم تسجل هناك حالات مؤكدة من أنفلونزا الإبل بين مشجعي إنجلترا العائدين.