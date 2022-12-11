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أمطار غزيرة على حي الريان شمال جدة تربك حركة المرور (فيديوهات)

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أمطار غزيرة على حي الريان شمال جدة تربك حركة المرور (فيديوهات)

أمطار غزيرة على حي الريان شمال جدة تربك حركة المرور (فيديوهات)

أمطار غزيرة على حي الريان شمال جدة تربك حركة المرور (فيديوهات)
١٠:٢٣:١٣ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار غزيرة على حي الريان شمال محافظة جدة، خلال الساعات الماضية.

ووثقت المقاطع، حالة مطرية غزيرة على حي الريان شمال محافظة جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة جدة حالة مطرية حي الريان

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