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تحذير عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق بمكة المكرمة

تحذير عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق بمكة المكرمة

تحذير عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي هذه الطرق بمكة المكرمة
١٠:٢٠:١١ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت قوات “أمن الطرق”، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية والعواصف الرعدية.

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (رهاط ،مدركة، هدى الشام ) بأن المنطقة تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة يُصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

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«الدفاع المدني» تدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى توخّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم الخميس المقبل.

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أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت المديرية، أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر منطقتا المدينة المنورة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم والرياض وحائل وعسير وجازان والباحة بأمطار متوسطة في مجملها.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات والمعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنب المخاطر الناجمة عنها، متمنيةً السلامة للجميع.

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