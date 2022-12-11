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حالة مطرية غزيرة بمنطقة مكة المكرمة.. والهلال الأحمر يعلن الجاهزية القصوى

حالة مطرية غزيرة بمنطقة مكة المكرمة.. والهلال الأحمر يعلن الجاهزية القصوى

حالة مطرية غزيرة بمنطقة مكة المكرمة.. والهلال الأحمر يعلن الجاهزية القصوى
١٠:١٨:٠٧ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى وذلك تزامناً مع تحذير المركز الوطني للإرصاد عن الحالة المطرية لبعض محافظات منطقة مكة المكرمة .

وأكد مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزا إسعافيا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية .

ودعا جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة.

الهلال الأحمر -0- رفع الجاهزية -

كما نصحت الهلال الأحمر، بالابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها , مضيفاً أن الهيئة تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997)، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لاقدر الله.

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أمطار الهلال الأحمر مكة مكة المكرمة منطقة مكة هلال مكة

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