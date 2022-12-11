وظائف إدارية وتقنية وصحية بمدينة الملك سعود الطبية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، التقنية، الصحية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) وفق التفاصيل.
– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف صحية
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الاقتصاد
– الاستثمار
– المحاسبة
– المالية
– علوم الغذاء
– تغذية عامة
– تقنية المعلومات
– نظم المعلومات
– العلوم الطبية التطبيقية
– تقنية المعدات الطبية
– الهندسة الطبية
– الطب والجراحة العامة
– الطب
– التسويق
– العلاقات العامة
– الصيدلة
– التمريض
– السكرتارية الطبية
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الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).