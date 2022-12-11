وظائف إدارية وتقنية وصحية بمدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، التقنية، الصحية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) وفق التفاصيل.

– وظائف إدارية

– وظائف تقنية

– وظائف صحية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الاقتصاد

– الاستثمار

– المحاسبة

– المالية

– علوم الغذاء

– تغذية عامة

– تقنية المعلومات

– نظم المعلومات

– العلوم الطبية التطبيقية

– تقنية المعدات الطبية

– الهندسة الطبية

– الطب والجراحة العامة

– الطب

– التسويق

– العلاقات العامة

– الصيدلة

– التمريض

– السكرتارية الطبية



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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)



طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).