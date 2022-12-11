الحربي يشرح طبيعة الأمطار المتوقعة على مكة وجدة

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شرح خبير الأرصاد، عبدالله الحربي، طبيعة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة، وجدة، خلال الفترة المقبلة، موضحا أبرز التوقعات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كميات كبيرة من الأمطار على مكة وجدة

وغرد الحربي قائلا: “تبدأ حالة جدة، الساعات القادمة، من متوسطة، إلى شبه غزيرة، وتشمل المحافظه كاملة، وكذلك مكة، وحراتها”.

وأضاف: “وفرص متوسطة على ساحل شمال جدة، بينما جنوبها من الخمرة، من المتوقع أن تنشأ سحابة بعد منتصف الليل الأخير، وتكون غزيرة المطر، وقد تسجل كميات كبيرة، جنوب جدة، وما بين مكة وجدة، تصل مكة وشمالها”.

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مناطق تتحرك إليها السحب الممطرة

وبيّن الحربي أنه: “تتحرك السحب الممطرة، خلال ساعات النهار، على السواحل جنوب جدة، ومرتفعات جنوب مكة، الشعيبة، الليث، الطائف، تهامة، الباحة”.

واستطرد: “ومن المتوقع أن تشهد الليث وما جاورها أمطار غزيرة -إن شاء الله- وساعات ماب عد الظهيرة والعصر، القنفذه وشرقها وتهامة، وساحل عسير، ومرجح أن يصل النشاط إلى جازان مع المساء، والله أعلم”.