تلسكوب «جيمس ويب» يرصد أقدم المجرات المعروفة في الكون حتى الآن

تواصل – فريق التحرير:

اكتشف تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، أقدم المجرات المؤكدة في الكون حتى الآن.

وتوصل مجموعة من علماء الفلك الدوليين إلى الاكتشاف من خلال مراجعة بيانات من تلسكوب جيمس ويب.

اقرأ أيضًا:

التلسكوب “جيمس ويب” يلتقط صورًا لاثنين من أقدم المجرات في الكون

تاريخ المجرة يعود إلى 400 مليون سنة بعد الانفجار العظيم

ويقول العلماء، إن الضوء من هذه المجرة استغرق أكثر من 13.4 مليار سنة للوصول إلى الأرض، وبالتالي فإن تاريخها يعود إلى فترة زمنية لا تقل عن 400 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.

وقدمت البيانات السابقة من تلسكوب “ويب” ترشيحات للمجرات الوليدة، وتم تأكيد الأهداف من خلال الحصول على ملاحظات التحليل الطيفي، وكشفت عمليات الرصد هذه عن أنماط مميزة في الضوء المنبعث من المجرات الخافتة.

اقرأ أيضًا:

«جيمس ويب» يرصد النجوم الأولى للكون على شكل «عناقيد»

وقال المؤلف المشارك برانت روبرتسون، من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز: “لأول مرة، اكتشفنا المجرات بعد 350 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، ويمكننا أن نكون واثقين تمامًا من مسافاتها الرائعة”.

وأضاف: “العثور على هذه المجرات المبكرة في مثل هذه الصور الجميلة بشكل مذهل هو تجربة خاصة”.

لكن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” قالت إنه لم تتم مراجعة الدراسة بعد من قبل الأقران.