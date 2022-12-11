اختطاف نشطاء وتهديدات للمحتجين والإضرابات مستمرة في إيران

تواصل – فريق التحرير:

أعلن نشطاء إيرانيون ومدونون، تعرضهم لتهديدات من قبل النظام الإيراني، في ظل استمرار الاحتجاجات المشتعلة في إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي.

والدة مدون تحمل خامنئي المسؤولية

وقالت جوهر عشقي، والدة المدون ستار بهشتي، أحد ضحايا النظام الإيراني في رسالة بالفيديو، إنها تعرضت للتهديد هي وأفراد أسرتها، محملة مرشد إيران على خامنئي، المسؤولية حال حدث شيء لها، أو لابنتها وصهرها وأولادهما، حسب “إيران أنترناشيونال”.

اختطاف طالبة جامعية

وأفادت وسائل إعلام أن قوات الأمن الإيرانية اختطفت، أول أمس الجمعة، حسناء حيدري، الطالبة في مرحلة الماجستير بفرع الكيمياء في جامعة الرازي في كرمانشاه، غربي إيران، ولا توجد معلومات دقيقة حتى الآن عن أوضاعها الحالية أو الجهة التي قامت باعتقالها.

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إضراب مصانع إيرانية

واستمر إضراب عدد من عمال شركة سنندج للبتروكيماويات، غربي إيران، عن العمل، لعدة أيام متتالية، ونظموا تجمعات في ساحة الشركة، وطالبوا بـ”زيادة الرواتب وإزالة المقاولين وتغيير عقود التوظيف”.

فيما أفادت منظمة “هنجاو” لحقوق الإنسان، بأن قوات الأمن اعتقلت 18 شخصا من أصحاب المحلات على الأقل، بمدينة أشنوية، يوم 7 ديسمبر الحالي، بسبب مشاركتهم في الإضرابات، وقد حاولت القوات الأمنية إذلالهم بحلق رؤوسهم وشواربهم.

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أزمة اقتصادية طاحنة

نشرت صحيفة “شرق” الإيرانية، تقريرا، كشف أن التضخم والفقر أديا إلى انتشار ظاهرة مقايضة المواد الغذائية بالأثاث المنزلي والمقتنيات الشخصية.