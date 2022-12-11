بالفيديو.. سيول عارمة وغرق للمركبات في شرائع مكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وسيول وغرب مركبات في تجمعات للمياه في حي الشرائع بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، غرق عدد من المركبات في سيول وبرك مياه في حي الشرائع بمكة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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