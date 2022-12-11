من اليوم إلى الخميس..«الدفاع المدني» يدعو إلى توخي الحذر بهذه المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم الخميس المقبل.

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أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

وأوضحت المديرية، أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر منطقتا المدينة المنورة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم والرياض وحائل وعسير وجازان والباحة بأمطار متوسطة في مجملها.

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الالتزام بتعليمات الدفاع المدني

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات والمعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنب المخاطر الناجمة عنها، متمنيةً السلامة للجميع.

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